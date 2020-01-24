Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 09:51
23 января под управлением премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание по вопросу постройки канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала».
В начале совещания Здунов сделал напоминание, что решением Правительства России найден исполнитель работ.
С отчетом по этой теме вышел с выступлением первый заместитель министра строительства Мурад Алиев Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Путин назначил Орешкина своим помощником
- В Ухане строят спецбольницу для заразившихся смертельным коронавирусом
- Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
- Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений
- Дорогу Шабдух – Ичичали открыли в Гумбетовском районе после капремонт