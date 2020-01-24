ЗАМАНА - Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»

Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»

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24 января, 2020. Пятница 09:51
Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
23 января под управлением премьер-министра РД Артёма Здунова прошло собрание по вопросу постройки канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала».
Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
Политика
В начале совещания Здунов сделал напоминание, что решением Правительства России найден исполнитель работ.

С отчетом по этой теме вышел с выступлением первый заместитель министра строительства Мурад Алиев Подробнее можно прочитать тут.

 

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