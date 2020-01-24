ЗАМАНА - Британская королева подписала Brexit

Британская королева подписала Brexit

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24 января, 2020. Пятница 09:09
Британская королева подписала Brexit

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit), передает лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг в Twitter.

Британская королева подписала Brexit
Политика

Как сообщил лидер палаты, билль был подписан королевой, теперь он имеет статус закона. Премьер-министр Великобритании скоро поставит формальную подпись в документе. Представители Евросоюза собираются поставить подпись в  соглашении в скором времени. 29 января планируется его ратификация в Европарламенте. Великобритания и ЕС также обязаны будут заключить торговое соглашение. Brexit произойдет 31 января в 23:00 по Гринвичу. Переходной период будет идти до конца 2020 года.

 

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