Британская королева подписала Brexit

Как сообщил лидер палаты, билль был подписан королевой, теперь он имеет статус закона. Премьер-министр Великобритании скоро поставит формальную подпись в документе. Представители Евросоюза собираются поставить подпись в соглашении в скором времени. 29 января планируется его ратификация в Европарламенте. Великобритания и ЕС также обязаны будут заключить торговое соглашение. Brexit произойдет 31 января в 23:00 по Гринвичу. Переходной период будет идти до конца 2020 года.