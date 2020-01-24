Как сообщил лидер палаты, билль был подписан королевой, теперь он имеет статус закона. Премьер-министр Великобритании скоро поставит формальную подпись в документе. Представители Евросоюза собираются поставить подпись в соглашении в скором времени. 29 января планируется его ратификация в Европарламенте. Великобритания и ЕС также обязаны будут заключить торговое соглашение. Brexit произойдет 31 января в 23:00 по Гринвичу. Переходной период будет идти до конца 2020 года.
Британская королева подписала Brexit
- Автор Мадина
- 24 января, 2020. Пятница 09:09
Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit), передает лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг в Twitter.
Последнее от Мадина
- Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
- Роддом в Кизилюрте совсем скоро откроет свои двери после тщательной дезинфекции помещений
- Дорогу Шабдух – Ичичали открыли в Гумбетовском районе после капремонта
- Обсуждены вопросы строительства канализационного коллектора «Каспийск-Махачкала»
- Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме