ЗАМАНА - Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

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24 января, 2020. Пятница 00:00
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Символические стрелки известных часов Судного дня переместились на 20 секунд вперед, на данный момент они показывают 23:58:20. 

Стоит пояснить, что до 00.00.00, что значит время ядерного взрыва, осталось всего 100 секунд. Как заметила руководительница «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, такое положение стрелок стало самым близким к Судному дню за все время работы часов. Причинами перемещения стрелок может быть рост угрозы ядерной войны, недостаточные действия в проблеме климатических изменений и кампании по увеличению дезинформации в киберпространстве

Бронсон подчеркнула, что за прошедшие 2 года «влиятельные лидеры» рушат самые мощные способы уменьшения таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

 

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