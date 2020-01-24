Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Стоит пояснить, что до 00.00.00, что значит время ядерного взрыва, осталось всего 100 секунд. Как заметила руководительница «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, такое положение стрелок стало самым близким к Судному дню за все время работы часов. Причинами перемещения стрелок может быть рост угрозы ядерной войны, недостаточные действия в проблеме климатических изменений и кампании по увеличению дезинформации в киберпространстве

Бронсон подчеркнула, что за прошедшие 2 года «влиятельные лидеры» рушат самые мощные способы уменьшения таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.