Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
- Автор Мадина
- 23 января, 2020. Четверг 13:22
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" добавили в нижнюю палату 20 января. Он предназначен для развития положений, укрепляющих основы конституционного строя, прав и свободы россиянина. Когда парламент окончательно утвердит законопроект Президента России, его огласят на общероссийском голосовании.