ЗАМАНА - Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Автор
23 января, 2020. Четверг 13:22
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию Российской Федерации.
Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" добавили в нижнюю палату 20 января. Он предназначен для развития положений, укрепляющих основы конституционного строя, прав и свободы россиянина. Когда парламент окончательно утвердит законопроект Президента России, его огласят на общероссийском голосовании.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top