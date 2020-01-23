ЗАМАНА - Мэр Махачкалы провел встречу с представителями региональных СМИ

Мэр Махачкалы провел встречу с представителями региональных СМИ

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23 января, 2020. Четверг 09:30
Мэр Махачкалы провел встречу с представителями региональных СМИ

Глава столицы республики Салман Дадаев провёл встречу с представителями средств массовой информации. Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия». За почти 2,5 часовой разговор мэр Махачкалы поделился своим видением развития города и дал ответы на вопросы журналистов.

Мэр Махачкалы провел встречу с представителями региональных СМИ
Политика

Формально встречу посвятили прошедшему Дню российской печати. На самом же деле, глава города поделился с руководителями республиканских СМИ с проблемами, которые встретились на его пути за время руководства городом, рассказал о задачах и довольно-таки амбициозных планах на 2020 год. 

По словам мэра столицы, именно СМИ являются «проводниками» позитивных изменений, происходящих на сегодняшний день во власти. 

Он также поделился, в каком состоянии находился город с момента его вступления на занимаемую должность, с какими проблемами столкнулся, приехав в Махачкалу после 17-ти лет жизни и работы в Москве. 

Кроме того, глава столицы вручил благодарности  журналистам за активное сотрудничество с администрацией города, в частности были награждены руководители изданий: «Замана», «Лезги газет», «Зори Табасарана», РГВК «Дагестан».

Подробнее можно прочесть на официальном сайте «Махачкалинские известия» 

 

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