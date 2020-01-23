Владимир Васильев обсудил ситуацию с распространением ОКИ в Кизляре
- Автор Мадина
- 23 января, 2020. Четверг 08:55
Данные о способах устранения вспышек острой кишечной инфекции в г. Кизляре была представлены в процессе рабочего собрания, случившегося 21 января под управлением главы Дагестана Владимира Васильева.
С отчетом по теме взял слово премьер-министр Дагестана, который возглавляет Оперативный штаб по локализации вспышки кишечной инфекции, Артём Здунов. Он поделился информацией, что за отрезок времени с 6 по 21 января 2020 года там найдено 344 случая острой кишечной инфекции. В данный момент в больнице пребывают 124 заболевших, из них 79 несовершеннолетние. Артем Здунов поделился, что жители Кизляра и объекты общественной инфраструктуры постоянно получают необходимое количество питьевой воды. Также предоставлены в большом количестве вакцины, бактериофаги и лекарства. Как сообщает министерство здравоохранения Дагестана, процесс лечения пациентов идет полным ходом. Также в Кизляре активно действует дагестанская санитарная противоэпидемиологическая комиссия. Проводится постоянная проверка подаваемой питьевой воды. Подробнее можно прочитать тут.
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