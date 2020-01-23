Путин назвал уродами создателей «групп смерти»

Лидер РФ Владимир Путин обрушился с критикой на печально известные «группы смерти» в социальных сетях и обозвал их авторов моральными уродами. Его цитирует ТАСС в среду, 22 января.

«Откуда такие уроды берутся? Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил — даже не мог себе представить, что такие люди существуют», — признался Путив разговоре с представителями общественных организаций Липецкой области. Президент отметил, что благодаря действиям МВД авторитет на подростков «групп смерти» сильно упал.