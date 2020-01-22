«Теоретически — возможно. Целесообразно или нет — у каждого своё мнение на этот счёт. Я считаю, что нет», — заявил президент России.
Как объяснил Владимир Путин, для результативной работы этой формы власти требуется, чтобы политическая структура росла давно. Так, он подчеркнул, в Европе какие-то партии созданы еще сто лет назад.
По мнению президента, здесь лучше обойтись без экспериментов.
Путин заявлял, что крайне важно, чтобы Российская Федерация с её многоконфессиональностью, многонациональностью и огромнейшей территорией была президентской республикой и у её президента оставались важные обязанности.
Он отметил, что в данный момент переход к парламентской республике стал бы сложным испытанием для всей России.