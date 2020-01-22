Как заявил Лукашенко, Казахстан согласен поставлять нефть Республике Беларусь в том случае, если Россия даст согласие на это. Президент считает странным, что один их союзник (Россия) не соглашается на поставку нефти от другого их союзника (Казахстан). Лукашенко заявил, что с такой ситуацией придется разбираться.