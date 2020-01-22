ЗАМАНА - Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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22 января, 2020. Среда 10:44
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что Россия не соглашается поставлять нефть для Республики Беларусь из Казахстана.
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Политика
Как заявил Лукашенко, Казахстан согласен поставлять нефть Республике Беларусь в том случае, если Россия даст согласие на это. Президент считает странным, что один их союзник (Россия) не соглашается на поставку нефти от другого их союзника (Казахстан).  Лукашенко заявил, что с такой ситуацией придется разбираться.  

 

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