Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
- Автор Мадина
- 22 января, 2020. Среда 10:44
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что Россия не соглашается поставлять нефть для Республики Беларусь из Казахстана.
Как заявил Лукашенко, Казахстан согласен поставлять нефть Республике Беларусь в том случае, если Россия даст согласие на это. Президент считает странным, что один их союзник (Россия) не соглашается на поставку нефти от другого их союзника (Казахстан). Лукашенко заявил, что с такой ситуацией придется разбираться.