Владимир Васильев прокомментировал назначение Чайки

У генерального прокурора России Юрия Чайки, которому Владимир Путин во вторник предложил занять пост своего полпреда в СКФО, есть способности и опыт для того, чтобы решать задачи, поставленные национальным лидером по развитию Северного Кавказа. Такое мнение высказал глава РД Владимир Васильев, сообщают в ТАСС.