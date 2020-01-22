ЗАМАНА - Владимир Васильев прокомментировал назначение Чайки

Владимир Васильев прокомментировал назначение Чайки

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22 января, 2020. Среда 10:23
Владимир Васильев прокомментировал назначение Чайки

У генерального прокурора России Юрия Чайки, которому Владимир Путин во вторник предложил занять пост своего полпреда в СКФО, есть способности и опыт для того, чтобы решать задачи, поставленные национальным лидером по развитию Северного Кавказа.  Такое мнение высказал глава РД Владимир Васильев, сообщают в ТАСС.

Владимир Васильев прокомментировал назначение Чайки
Политика

Как проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, генеральный прокурор России Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО, однако указ пока не подписан.

Подробнее на официальном сайте ТАСС

 

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