Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе с правительством 15 января. На место премьер-министра России пришел бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев же перешел на должность заместителя председателя Совета безопасности. Ранее мы писали, что бывший премьер-министр назвал причины своей отставки. Прочитать можно тут.