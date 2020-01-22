ЗАМАНА - Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

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22 января, 2020. Среда 09:43
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отписался от официальной страницы правительства в Instagram. 

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Политика

Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе с правительством 15 января. На место премьер-министра России пришел бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Дмитрий Медведев же перешел на должность заместителя председателя Совета безопасности. Ранее мы писали, что бывший премьер-министр назвал причины своей отставки. Прочитать можно тут.

 

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