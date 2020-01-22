ЗАМАНА - В Дагестане более 50 руководителей уволили за коррупцию

В Дагестане более 50 руководителей уволили за коррупцию

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22 января, 2020. Среда 09:08
В Дагестане более 50 руководителей уволили за коррупцию

Более 50 руководителей в республике лишились своих должностей из-за причастности к коррупции.

В Дагестане более 50 руководителей уволили за коррупцию
Политика

Эти данные привёл накануне Глава РД Владимир Васильев на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Глава Дагестана отметил важность профилактических работ, увольняя должностных лиц за коррупцию.

 

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