Эти данные привёл накануне Глава РД Владимир Васильев на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Глава Дагестана отметил важность профилактических работ, увольняя должностных лиц за коррупцию.
Более 50 руководителей в республике лишились своих должностей из-за причастности к коррупции.
Эти данные привёл накануне Глава РД Владимир Васильев на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Глава Дагестана отметил важность профилактических работ, увольняя должностных лиц за коррупцию.
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