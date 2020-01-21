Мария Шарапова уже вышла из турнира, а Даниил Медведев начнет сегодня.
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
- Автор Мадина
- 21 января, 2020. Вторник 11:07
В Австралии начался 1-й в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема".
В Австралии начался 1-й в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема".
Мария Шарапова уже вышла из турнира, а Даниил Медведев начнет сегодня.
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