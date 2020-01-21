ЗАМАНА - Власти США решили покончить с «родильным туризмом»

Власти США решили покончить с «родильным туризмом»

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21 января, 2020. Вторник 10:49
Власти США решили покончить с «родильным туризмом»

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение приостановить практику так называемого родильного туризма, когда женщины в состоянии беременности прибывают в США родить ребёнка, чтобы гарантировать ему гражданство.

Власти США решили покончить с «родильным туризмом»
Политика

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Определённых правил пока не озвучено, но новая антимигрантская инициатива Трампа может быть легко воплощена в жизнь: у визовых офицеров есть право отказывать соискателям виз из-за самых разных причин. Самой пострадавшей группой могут оказаться россиянки. ПОдробнее читайте на официальном сайте газеты "КоммерсантЪ"

 

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