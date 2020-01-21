Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

Автор Габи

Иранские власти обратились к США и Франции с запросом на оборудование для того, чтоы можно было расшифровать чёрные ящики самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Отметим, что данный самолёт потерпел крушение 8 января под Тегераном. Данная информация сообщается в ТАСС.