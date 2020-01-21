Иранские власти обратились к США и Франции с запросом на оборудование для того, чтоы можно было расшифровать чёрные ящики самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Отметим, что данный самолёт потерпел крушение 8 января под Тегераном. Данная информация сообщается в ТАСС.
У Ирана отсутствуют необходимые технологии, чтобы расшифровать данные с модели чёрных ящиков, которые установлены на лайнеры Boeing 737.
На данный момент, ни Франция, ни США не дали утвердительного ответа на запрос иранской стороны.
Подробнее на официальном сайте ТАСС.