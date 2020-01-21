ЗАМАНА - Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

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21 января, 2020. Вторник 09:56
Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing

Иранские власти обратились к США и Франции с запросом на оборудование для того, чтоы можно было расшифровать чёрные ящики самолёта Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины". Отметим, что данный самолёт потерпел крушение 8 января под Тегераном. Данная информация сообщается в ТАСС.

Иран запросил у США и Франции оборудование для расшифровки черных ящиков Boeing
Политика

У Ирана отсутствуют необходимые технологии, чтобы расшифровать данные с модели чёрных ящиков, которые установлены на лайнеры Boeing 737.

На данный момент, ни Франция, ни США не дали утвердительного ответа на запрос иранской стороны.

Подробнее на официальном сайте ТАСС.

 

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