Позднее данные подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецка Даниил Безсонов.
Отмечается, что заместитель командира был убит в Донецке.
Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» был убит поздним вечером 20 января, сообщают военные журналисты Юрий Котенок и Марина Харькова в Facebook.
Позднее данные подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецка Даниил Безсонов.
Отмечается, что заместитель командира был убит в Донецке.
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