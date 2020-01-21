ЗАМАНА - Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю

Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю

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21 января, 2020. Вторник 01:00
Путин пообещал заткнуть &quot;поганый рот&quot; тем, кто переписывает историю

Президент России Владимир Путин дал обещание открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

Об этом он сообщил на встрече с ветеранами и руководителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге. 

 

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