Об этом он сообщил на встрече с ветеранами и руководителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
- Автор Мадина
- 21 января, 2020. Вторник 01:00
Президент России Владимир Путин дал обещание открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.
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