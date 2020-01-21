Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
- Автор Мадина
- 21 января, 2020. Вторник 00:00
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции. Постоянная индексация пенсий, минимальный размер зарплаты не меньше прожиточного минимума, не больше 2 президентских сроков, серьезное перераспределение полномочий между разными ветвями власти.
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