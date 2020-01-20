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Юрий Левицкий: «Михаил Мишустин способен успешно решать поставленные перед ним большие задачи»
- Автор Мадина
- 20 января, 2020. Понедельник 14:20
Юрий Левицкий поделился своим мнением о новом премьер-министре Михаиле Мишустине, которого назначили на пост главы правительства на прошлой неделе, сообщает РИА "Дагестан".
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