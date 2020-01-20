ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан

Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан

Автор
20 января, 2020. Понедельник 10:26
Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан

Глава РД Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан
Политика

«Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный знаковому событию в нашей истории – почти столетие назад, 20 января 1921 года, декретом ВЦИК была образована Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика»,

 — отметил глава

Также он добавил, что страна гор была объединена в гос. образование, и стала единой республикой, частью немалого многонационального государства.

В своём поздравлении он упомянул и о том, что многовековая история наглядно демонстрирует, что когда дагестанцы объединяются для решения общих проблем, то непременно добиваются. успехов. Это и сегодня является надежным залогом развития Дагестана, благополучия каждого жителя республики.  

В завершение поздравления глава РД пожелал Всем мира, согласия и успехов на благо Дагестана.

Полный текст поздравления Васильева можно прочесть здесь.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top