Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан

Глава РД Владимир Васильев поздравил с Днем образования Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня мы отмечаем праздник, посвященный знаковому событию в нашей истории – почти столетие назад, 20 января 1921 года, декретом ВЦИК была образована Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика»,

— отметил глава

Также он добавил, что страна гор была объединена в гос. образование, и стала единой республикой, частью немалого многонационального государства.

В своём поздравлении он упомянул и о том, что многовековая история наглядно демонстрирует, что когда дагестанцы объединяются для решения общих проблем, то непременно добиваются. успехов. Это и сегодня является надежным залогом развития Дагестана, благополучия каждого жителя республики.

В завершение поздравления глава РД пожелал Всем мира, согласия и успехов на благо Дагестана.

Полный текст поздравления Васильева можно прочесть здесь.