ЗАМАНА - Элеонора Омариева может сменить место работы

Элеонора Омариева может сменить место работы

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20 января, 2020. Понедельник 09:41
Элеонора Омариева может сменить место работы

Руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева может сменить место работы.  Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».

Элеонора Омариева может сменить место работы
Политика

Предполагается, что она возглавит Дагестанскую противочумную станцию.

Согласно источнику, Омариева приступит к новой работе уже 1 февраля. 

 

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