Предполагается, что она возглавит Дагестанскую противочумную станцию.
Согласно источнику, Омариева приступит к новой работе уже 1 февраля.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Элеонора Омариева может сменить место работы. Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».
Предполагается, что она возглавит Дагестанскую противочумную станцию.
Согласно источнику, Омариева приступит к новой работе уже 1 февраля.
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