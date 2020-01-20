ЗАМАНА - Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

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20 января, 2020. Понедельник 08:51
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» Президента России Владимира Путина на церемонии фотографирования во время международной конференции по Ливии в Берлине.

На ролике можно заметить, как во время подготовки к фотографированию Канцлер Меркель спросила у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где же Владимир Путин. Далее они с Макроном начали искать и звать Президента РФ. Когда через некоторое время Путин все же подошел к политикам, Меркель подсказала, где ему нужно встать для фотографии.

 

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взяты из открытых источников
 

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