На ролике можно заметить, как во время подготовки к фотографированию Канцлер Меркель спросила у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где же Владимир Путин. Далее они с Макроном начали искать и звать Президента РФ. Когда через некоторое время Путин все же подошел к политикам, Меркель подсказала, где ему нужно встать для фотографии.
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
- Автор Мадина
- 20 января, 2020. Понедельник 08:51
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель «потеряли» Президента России Владимира Путина на церемонии фотографирования во время международной конференции по Ливии в Берлине.