Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

На ролике можно заметить, как во время подготовки к фотографированию Канцлер Меркель спросила у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, где же Владимир Путин. Далее они с Макроном начали искать и звать Президента РФ. Когда через некоторое время Путин все же подошел к политикам, Меркель подсказала, где ему нужно встать для фотографии.