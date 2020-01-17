Бибалаева Айшат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

«Важно, что Послание Президента РФ В.В. Путина, в первую очередь, направлено на динамичное социальное и экономическое развитие нашей страны в соответствие с принятыми Национальными проектами, основным направлением которых является улучшение качества жизни в стране, совершенствование демографической ситуации повышение уровня качества системы здравоохранения.

Полностью поддерживаю инициативы Владимира Путина относительно вопросов совершенствования и развития первичного звена здравоохранения, подготовки медицинских кадров. Ведь если подумать, то во многом именно благодаря ранней диагностики злокачественных новообразований от врачей, зависит скорое выздоровление.

Помимо того Президент подчеркнул важность и значимость формирования единого сквозного регистра получателей лекарственных препаратов, которые получены по федеральной и региональной квоте. Прогнозируется ужесточение контроля на каждом этапе обращения всех лекарственных препаратов.

Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию национальный лидер предложил увеличить выплаты семьям с детьми и продлить программу материнского капитала до 2026 года».