ЗАМАНА - Бибалаева Айшат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

Бибалаева Айшат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

Автор
17 января, 2020. Пятница 14:48
Бибалаева Айшат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию

Старшая медсестра Махачкалинской детской №2 больницы, член Союза писателей, журналист Бибалаева Айшат Курбановна прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию:

Бибалаева Айшат прокомментировала Послание Президента к Федеральному Собранию
Политика

«Важно, что Послание Президента РФ В.В. Путина, в первую очередь, направлено на динамичное социальное и экономическое развитие нашей страны в соответствие с принятыми Национальными проектами, основным направлением которых является улучшение качества жизни в стране, совершенствование демографической ситуации повышение уровня качества системы здравоохранения.

Полностью поддерживаю инициативы Владимира Путина относительно  вопросов совершенствования и развития первичного звена здравоохранения, подготовки медицинских кадров. Ведь если подумать, то во многом именно благодаря ранней диагностики злокачественных новообразований от врачей, зависит скорое выздоровление.

Помимо того Президент подчеркнул важность и значимость формирования единого сквозного регистра получателей лекарственных препаратов, которые получены по федеральной и региональной квоте. Прогнозируется ужесточение контроля на каждом этапе обращения всех лекарственных препаратов.

Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию национальный лидер предложил увеличить выплаты семьям с детьми и продлить программу материнского капитала до 2026 года».

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top