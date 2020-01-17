ЗАМАНА - Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

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17 января, 2020. Пятница 15:30
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновников и государственным служащим иметь иностранное гражданство.

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Политика

Президент подчеркнул, что имеет в виду руководителей регионов Федерации, членов Совфеда, депутатов Государственной думы, федеральных министров, премьер-министра и его заместителей.

Также Президент предложил поставить запрет чиновникам иметь вид на жительство в другой стране.

 

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