Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 15:30
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновников и государственным служащим иметь иностранное гражданство.
Президент подчеркнул, что имеет в виду руководителей регионов Федерации, членов Совфеда, депутатов Государственной думы, федеральных министров, премьер-министра и его заместителей.
Также Президент предложил поставить запрет чиновникам иметь вид на жительство в другой стране.