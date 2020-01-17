ЗАМАНА - Медведев объявил об отставке правительства РФ

Медведев объявил об отставке правительства РФ

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17 января, 2020. Пятница 14:39
Медведев объявил об отставке правительства РФ

Отставка связана с предложенными Путиным изменениями в Конституцию. Правительство РФ полным составом уходит в отставку, объявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече Президента с кабинетом министров, сообщает ТАСС.

Медведев объявил об отставке правительства РФ
Политика

Он заметил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции России. Владимир Путин отставку принял и выразил просьбу кабинету министров выполнять свои обязанности до создания нового правительства.

 

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