Он заметил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции России. Владимир Путин отставку принял и выразил просьбу кабинету министров выполнять свои обязанности до создания нового правительства.
Медведев объявил об отставке правительства РФ
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 14:39
Отставка связана с предложенными Путиным изменениями в Конституцию. Правительство РФ полным составом уходит в отставку, объявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече Президента с кабинетом министров, сообщает ТАСС.