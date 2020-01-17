ЗАМАНА - Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

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17 января, 2020. Пятница 13:58
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев пришли на встречу с участниками правительства.
Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
Политика
Кабинет министров 17 января полным составом ушел в отставку, но будет продолжать выполнять свои обязанности до создания нового.
Мишустин этим утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и больше часа говорил наедине с Медведевым в кабинете председателя кабмина.
 
После этого они вместе вышли встретиться с участникам правительства, которых пригласили полным составом.

 

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