Мишустин и Медведев встретились с членами правительства
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 13:58
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев пришли на встречу с участниками правительства.
Кабинет министров 17 января полным составом ушел в отставку, но будет продолжать выполнять свои обязанности до создания нового.
Мишустин этим утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и больше часа говорил наедине с Медведевым в кабинете председателя кабмина.
После этого они вместе вышли встретиться с участникам правительства, которых пригласили полным составом.
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