Мишустин и Медведев встретились с членами правительства

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев пришли на встречу с участниками правительства.

Политика

Кабинет министров 17 января полным составом ушел в отставку, но будет продолжать выполнять свои обязанности до создания нового.

Мишустин этим утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной и больше часа говорил наедине с Медведевым в кабинете председателя кабмина.