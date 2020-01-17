Как сообщает РИА Новости, Медведев пожелал успехов новому премьер-министру, упомянув, что эта работа тяжела и часто подвергается критике.
Медведев пожелал успехов новому премьеру и правительству
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 13:55
Дмитрий Медведев пожелал Мишустину успехов.
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