Лавров заявил, что останется в МИД

Лавров заявил, что продолжает занимать должность министра, несмотря на то, что правительство ушло в отставку 15 января. Об этом сообщает издание РБК.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров сразу после роспуска правительства пресс-конференции отвечал на вопросы австрийской журналистки. Она спросила, желает ли он остаться на своей должности, во главе МИДа.

Лавров в ответ рассмеялся и сказал, что будет продолжать исполнять свои обязанности. Подробнее на РБК