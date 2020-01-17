Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров сразу после роспуска правительства пресс-конференции отвечал на вопросы австрийской журналистки. Она спросила, желает ли он остаться на своей должности, во главе МИДа.
Лавров в ответ рассмеялся и сказал, что будет продолжать исполнять свои обязанности. Подробнее на РБК
Лавров заявил, что останется в МИД
- Автор Габи
- 17 января, 2020. Пятница 13:17
Лавров заявил, что продолжает занимать должность министра, несмотря на то, что правительство ушло в отставку 15 января. Об этом сообщает издание РБК.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров сразу после роспуска правительства пресс-конференции отвечал на вопросы австрийской журналистки. Она спросила, желает ли он остаться на своей должности, во главе МИДа.
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