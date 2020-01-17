Премьер-министр Украины повторил участь Медведева

Должность премьер-министра Украины занимал Алексей Гончарук. 17 января на своей странице в социальной сети Facebook он объявил о том, что написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание "Известия".

Гончарук написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского усердно работала над тем, чтобы в стране произошли изменения, в том числе был подготовлен серьезный фундамент для развития страны в 2020 году. О своих коллегах премьер-министр отозвался положительно и указал на то, что благодаря им в стране нет коррупции.