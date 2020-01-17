ЗАМАНА - Премьер-министр Украины повторил участь Медведева

Премьер-министр Украины повторил участь Медведева

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17 января, 2020. Пятница 12:06
Премьер-министр Украины повторил участь Медведева

Должность премьер-министра Украины занимал Алексей Гончарук. 17 января на своей странице в социальной сети Facebook он объявил о том, что написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание "Известия".

Премьер-министр Украины повторил участь Медведева
Политика

Гончарук написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского усердно работала над тем, чтобы в стране произошли изменения, в том числе  был подготовлен серьезный фундамент для развития страны в 2020 году. О своих коллегах премьер-министр отозвался положительно и указал на то, что благодаря им в стране нет коррупции.

 

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