Гончарук написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского усердно работала над тем, чтобы в стране произошли изменения, в том числе был подготовлен серьезный фундамент для развития страны в 2020 году. О своих коллегах премьер-министр отозвался положительно и указал на то, что благодаря им в стране нет коррупции.
Премьер-министр Украины повторил участь Медведева
- Автор Габи
- 17 января, 2020. Пятница 12:06
Должность премьер-министра Украины занимал Алексей Гончарук. 17 января на своей странице в социальной сети Facebook он объявил о том, что написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание "Известия".
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