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Владимир Путин: «Современная школа – это современный учитель, его высокий статус и общественный престиж»
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 11:15
Заместитель Председателя Правительства Дагестана - министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова дала комментарий по Посланию Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
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