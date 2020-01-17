На собрание пригласили глав МО сельских поселений района и руководителей организаций и учреждений. Подробнее можно прочитать тут.
Варианты расходования средств федерального гранта обсудили в Кайтагском районе
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 11:01
16 января в зале собрания администрации Кайтагского района было организовано заседание руководства района с представителями общественных организаций, предпринимателями, жителями райцентра, близлежащих селений и молодежью.
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