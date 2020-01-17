При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
- Автор Габи
- 17 января, 2020. Пятница 10:14
Центральное командование США (CENTCOM) дало подтверждение, что в процессе обстрела Ираном баз в Ираке жертвами оказались 11 американских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом сообщил портала Defense One со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Известно, что никто не погиб, но у пострадавших может быть сотрясение мозга, поэтому их пришлось эвакуировать в больницы в Кувейте и Германии.
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