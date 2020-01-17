Центральное командование США (CENTCOM) дало подтверждение, что в процессе обстрела Ираном баз в Ираке жертвами оказались 11 американских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил портала Defense One со ссылкой на собственные источники в Пентагоне. Известно, что никто не погиб, но у пострадавших может быть сотрясение мозга, поэтому их пришлось эвакуировать в больницы в Кувейте и Германии.