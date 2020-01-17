В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 08:44
Центральное управление США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских солдат пострадали, когда Иран обстрелял базы в Ираке .
Издание Defense One со ссылкой на военные источники в Америке ранее сообщало, что при нападении Ирана 8 января пострадали 11 американских солдат, у которых есть подозрение на сотрясение головного мозга. Подчеркивалось, что солдаты эвакуированы в больницы в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения сотрясения мозга и последующего обследования.
Иран напал 8 января на американские базы, обстреляв их, выпуская по ним примерно 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
По информации, которую озвучил и президент США Дональд Трамп, и Пентагон, из американских солдат никто не пострадал.