Центральное управление США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских солдат пострадали, когда Иран обстрелял базы в Ираке .



Издание Defense One со ссылкой на военные источники в Америке ранее сообщало, что при нападении Ирана 8 января пострадали 11 американских солдат, у которых есть подозрение на сотрясение головного мозга. Подчеркивалось, что солдаты эвакуированы в больницы в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения сотрясения мозга и последующего обследования.