ЗАМАНА - Каким премьер-министром будет Михаил Мишустин?

Каким премьер-министром будет Михаил Мишустин?

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17 января, 2020. Пятница 00:30
Каким премьер-министром будет Михаил Мишустин?

Переговоры Михаила Мишустина с парламентскими фракциями начались ранним утром 16 января.

В обед 16 января его кандидатура была единогласно выбрана депутатами на пленарном заседании. Главной темой обсуждения с парламентариями было исполнение тех задач, которые Владимир Путин указал в Послании Федеральному Собранию. Как заметил сам Михаил Мишустин, средства и возможности для этого есть.

 

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