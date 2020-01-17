Каким премьер-министром будет Михаил Мишустин?

В обед 16 января его кандидатура была единогласно выбрана депутатами на пленарном заседании. Главной темой обсуждения с парламентариями было исполнение тех задач, которые Владимир Путин указал в Послании Федеральному Собранию. Как заметил сам Михаил Мишустин, средства и возможности для этого есть.