ЗАМАНА - Путин назначил Мишустина премьер-министром

Путин назначил Мишустина премьер-министром

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17 января, 2020. Пятница 00:00
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Владимир Путин подписал указ и назначил премьер-министром России Михаила Мишустина, передается на официальном сайте Кремля.
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Политика
Как сообщают, уже 16 января новый премьер-министр России сможет посетить Белый дом для встречи с членами кабмина.
Ранее "Единая Россия" единогласно утвердила кандидатуру Мишустина на посту премьер-министра: в открытом голосовании за него проголосовали 383 политика, против не выступил никто, не стал голосовать 41 участник собрания.
 
Мишустин выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал и доверял. Он уверил, что в скором времени появится понимание о персональном составе нового правительства, а уже в апреле он подробно известит о новом курсе кабмина.

 

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