Ранее "Единая Россия" единогласно утвердила кандидатуру Мишустина на посту премьер-министра: в открытом голосовании за него проголосовали 383 политика, против не выступил никто, не стал голосовать 41 участник собрания.

Мишустин выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал и доверял. Он уверил, что в скором времени появится понимание о персональном составе нового правительства, а уже в апреле он подробно известит о новом курсе кабмина.

Как сообщают, уже 16 января новый премьер-министр России сможет посетить Белый дом для встречи с членами кабмина.