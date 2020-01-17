Путин назначил Мишустина премьер-министром
- Автор Мадина
- 17 января, 2020. Пятница 00:00
Владимир Путин подписал указ и назначил премьер-министром России Михаила Мишустина, передается на официальном сайте Кремля.
Как сообщают, уже 16 января новый премьер-министр России сможет посетить Белый дом для встречи с членами кабмина.
Ранее "Единая Россия" единогласно утвердила кандидатуру Мишустина на посту премьер-министра: в открытом голосовании за него проголосовали 383 политика, против не выступил никто, не стал голосовать 41 участник собрания.
Мишустин выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал и доверял. Он уверил, что в скором времени появится понимание о персональном составе нового правительства, а уже в апреле он подробно известит о новом курсе кабмина.
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