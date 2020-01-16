ЗАМАНА - Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

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16 января, 2020. Четверг 16:30
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на место премьер-министра РФ Михаил Мишустин прокомментировал идею ввода в России так называемого налога на богатых граждан. Как он отметил, в данный момент времени переход на прогрессивный налог не будет эффективным и актуальным. Его мнение передал руководитель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, сообщает «Интерфакс».

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Политика

Политик заметил, что это связано с тем, что в данный момент в России более 20 миллионов граждан, доходы которых оказываются меньше прожиточного минимума.
В стране нет среднего класса, поэтому не с кого брать прогрессивный налог, отметил Гаврилов. Вопрос с богатыми гражданами нужно решать иным образом, более прозрачным, подытожил он.

 

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