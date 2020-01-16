Как высказался Давдиев, Послание Президента направлено на создание национальных проектов, связанных с демографическим приростом. Подробнее можно прочитать тут.
Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»
- Автор Мадина
- 16 января, 2020. Четверг 15:30
«Главный посыл Послания президента – дети и материальное благополучие многодетных семей», – отметил вице-спикер дагестанского парламента, руководитель фракции «Справедливая Россия» Камил Давдиев, сделав комментарий по посланию, с которым 15 января Президент Путин обратился к Федеральному Собранию.
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