ЗАМАНА - Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»

Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»

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16 января, 2020. Четверг 15:30
Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»

«Главный посыл Послания президента – дети и материальное благополучие многодетных семей», – отметил вице-спикер дагестанского парламента, руководитель фракции «Справедливая Россия» Камил Давдиев, сделав комментарий по посланию, с которым 15 января Президент Путин обратился к Федеральному Собранию.

Камил Давдиев: «Главный посыл Послания президента – дети и благополучие многодетных семей»
Политика

Как высказался Давдиев, Послание Президента направлено на создание национальных проектов, связанных с демографическим приростом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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