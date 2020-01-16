ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

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16 января, 2020. Четверг 14:19
Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»

Глава республики Дагестан Владимир Васильев, говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, в первую очередь, заострил внимание на высказывание Владимира Путина о формировании самого полного архива этой большой трагедии.

Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»
Политика

Подробнее о том, что сказал глава республики, можно прочесть тут.

 

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