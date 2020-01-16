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Глава Дагестана: «Мы многим обязаны Победе наших дедов и прадедов, их героизму»
- Автор Габи
- 16 января, 2020. Четверг 14:19
Глава республики Дагестан Владимир Васильев, говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, в первую очередь, заострил внимание на высказывание Владимира Путина о формировании самого полного архива этой большой трагедии.
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