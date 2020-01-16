ЗАМАНА - Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

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16 января, 2020. Четверг 14:12
Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов

Глава Республики Дагестана Владимир Васильев, дал свои комментарии относительно послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию РФ, где подчеркнул, что национальный лидер начал послание с демографии и решение острых социальных проблем и вопросов.

Владимир Васильев подчеркнул, что Президент России начал послание с демографии и решения важных социальных вопросов
Политика

Кроме того, особое внимание Владимир Путин уделил обороне, поскольку это основа, которая обеспечивает дальнейшее, благополучное развитие России.

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