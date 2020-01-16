Изумруд Мугутдинова заметила, что Послание Владимира Путина в полной мере социально ориентированное, затронуты задачи по решению проблем незащищенных жителей и названы конкретные способы для последующего социального развития РФ. Подробнее можно прочитать тут.
Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ
- Автор Мадина
- 16 января, 2020. Четверг 14:12
Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова дала комментарий по Посланию Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
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