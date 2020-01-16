ЗАМАНА - Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

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16 января, 2020. Четверг 14:12
Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ

Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова дала комментарий по Посланию Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Изумруд Мугутдинова прокомментировала Послание Президента РФ
Политика

Изумруд Мугутдинова заметила, что Послание Владимира Путина в полной мере социально ориентированное, затронуты задачи по решению проблем незащищенных жителей и названы конкретные способы для последующего социального развития РФ. Подробнее можно прочитать тут.

 

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