Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве.



На встрече в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что сразу после получения диплома, он не просто занимал какие-то должности, но всегда честно выполнял свою работу, что продолжает делать и сейчас.