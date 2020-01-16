Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
- Автор Мадина
- 16 января, 2020. Четверг 14:02
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве.
На встрече в филиале МГИМО в Ташкенте Лавров заявил, что сразу после получения диплома, он не просто занимал какие-то должности, но всегда честно выполнял свою работу, что продолжает делать и сейчас.
Напомним, что ранее мы писали почему Владимир Путин был недоволен работой Медведева. Прочитать можно тут.
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