Телеканал "Россия 24" сообщил, что "Единая Россия" единогласно поддержала Мишустина, предложенного на место премьер-министра Владимиром Путиным.
Единороссы поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера
- Автор Мадина
- 16 января, 2020. Четверг 13:04
Кандидат на место премьер-министра России Михаил Мишустин провел встречу сегодня с депутатами Госдумы из "Единой России". Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.
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