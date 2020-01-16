Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего момента не подозревал о своей отставке с поста премьер-министра России, а члены правительства узнали только на официальном объявлении.

Некоторые из них уехали из Манежа, где Президент выступал с посланием, по своим нуждам, но их в срочном порядке вызвали в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Владимир Путин показал, что все еще умеет удивить. Главное политическое событие 2020 года случилось всего через 2 недели после его начала: на место Дмитрия Медведева придет новый премьер (и новое правительство), которым, в случае согласия депутатов, станет глава ФНС Михаил Мишустин.