ЗАМАНА - Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

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16 января, 2020. Четверг 11:07
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего момента не подозревал о своей отставке с поста премьер-министра России, а члены правительства узнали только на официальном объявлении.

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Политика

Некоторые из них уехали из Манежа, где Президент выступал с посланием, по своим нуждам, но их в срочном порядке вызвали в Кремль на встречу с Владимиром Путиным. Владимир Путин показал, что все еще умеет удивить. Главное политическое событие 2020 года случилось всего через 2 недели после его начала: на место Дмитрия Медведева придет новый премьер (и новое правительство), которым, в случае согласия депутатов, станет глава ФНС Михаил Мишустин. 

 

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