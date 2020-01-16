Для этого необходимо создание большого количества наземных радиоэлектронных станций, которые будут использоваться для подавления сигналов при передаче информации со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, осуществляющих сброс информации на наземные радиоэлектронные станции.

Уточняют, что такой способ возможно применять только в том случае, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны действия радиоэлектронных станций своих стран и не способны отправлять полученную информацию напрямую. Для 100% блокирования шпионских связей сотрудники Роскосмоса предлагают задействовать сразу несколько радиоэлектронных станций.