ЗАМАНА - Роскосмос намерен помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Роскосмос намерен помешать спутникам-шпионам следить за Россией

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16 января, 2020. Четверг 10:06
Роскосмос намерен помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Работники «Роскосмос» изобрели способ прятать конфиденциальную деятельность на территории России от американских спутников-шпионов, заглушив передачу информации с них с помощью наземных радиостанций, сообщается в материалах «Российские космические системы», которые опубликованы на официальном сайте "Роскосмоса".

Роскосмос намерен помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Политика

Для этого необходимо создание большого количества наземных радиоэлектронных станций, которые будут использоваться для подавления сигналов при передаче информации со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, осуществляющих сброс информации на наземные радиоэлектронные станции.

Уточняют, что такой способ возможно применять только в том случае, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны действия радиоэлектронных станций своих стран и не способны отправлять полученную информацию напрямую. Для 100% блокирования шпионских связей сотрудники Роскосмоса предлагают задействовать сразу несколько радиоэлектронных станций.

 
 

 

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