Послание Президента Российской Федерации со всей очевидностью продемонстрировало последовательную гуманизацию социальной политики государства. Как и в прошлом году, ключевыми положениями послания стали меры поддержки семей с детьми. Продление программы материнского капитала, выплаты на первого ребенка, пособие на детей малоимущим семьям- важность этих инициатив Президента невозможно переоценить! Очень радостно, что были приняты предложения Уполномоченного по правам ребенка об обязательном горячем питании в школах- весь 2019 год нашим институтом проводился мониторинг ситуации в субъектах и готовился комплекс мер. Большая благополучная семья должна стать основой нашего общества и по-хорошему модным трендом у молодежи!