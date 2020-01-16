ЗАМАНА - Марина Ежова прокомментировала послание Президента России

Марина Ежова прокомментировала послание Президента России

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16 января, 2020. Четверг 09:36
Марина Ежова прокомментировала послание Президента России

Марина Ежова прокомментировала послание Президента России.

Марина Ежова прокомментировала послание Президента России
Политика

Послание Президента Российской Федерации со всей очевидностью продемонстрировало последовательную гуманизацию социальной политики государства. Как и в прошлом году, ключевыми положениями послания стали меры поддержки семей с детьми. Продление программы материнского капитала, выплаты на первого ребенка, пособие на детей малоимущим семьям- важность этих инициатив Президента невозможно переоценить! Очень радостно, что были приняты предложения Уполномоченного по правам ребенка об обязательном горячем питании в школах- весь 2019 год нашим институтом проводился мониторинг ситуации в субъектах и готовился комплекс мер. Большая благополучная семья должна стать основой нашего общества и по-хорошему модным трендом у молодежи!

 

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