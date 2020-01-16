В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Морган Ортагус заявила, что она однозначно на стороне жителей России. Она заметила, что президент США Дональд Трамп выражал желание улучшить отношения между РФ и США, но, все это зависит от действий России. Она пожелала, чтобы вне зависимости от того, кто займет пост премьер-министра, он учел их пожелания о перемене во внешней политике. В Вашингтоне не стали комментировать отставку российского правительства, сообщает ТАСС.