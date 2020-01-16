ЗАМАНА - В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

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16 января, 2020. Четверг 09:20
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортагус дала комментарий по отставке правительства РФ. Свое мнение она высказала в эфире телеканала RTVI, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Политика

Морган Ортагус заявила, что она однозначно на стороне жителей России. Она заметила, что президент США Дональд Трамп выражал желание улучшить отношения между РФ и США, но, все это зависит от действий России. Она пожелала, чтобы вне зависимости от того, кто займет пост премьер-министра, он учел их пожелания о перемене во внешней политике. В Вашингтоне не стали комментировать отставку российского правительства, сообщает ТАСС.

 

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