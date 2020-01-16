Салман Дадаев уверен в том, что послание национального лидера носило ярко-выраженный социальный характер.
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Глава Махачкалы Салман Дадаев дал комментарии относительно послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию страны. Согласно мнению мэра города, Президент отметил заявления, прямо относящиеся к самым актуальным вопросам развития государства.
Салман Дадаев уверен в том, что послание национального лидера носило ярко-выраженный социальный характер.
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