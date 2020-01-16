ЗАМАНА - Салман Дадаев: «Послание президента России стало одним из наиболее социально-ориентированных»

Салман Дадаев: «Послание президента России стало одним из наиболее социально-ориентированных»

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16 января, 2020. Четверг 01:30
Салман Дадаев: «Послание президента России стало одним из наиболее социально-ориентированных»

Глава Махачкалы Салман Дадаев дал комментарии относительно послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию страны. Согласно мнению мэра города, Президент отметил заявления, прямо относящиеся к самым актуальным вопросам развития государства.

Салман Дадаев: «Послание президента России стало одним из наиболее социально-ориентированных»
Политика

Салман Дадаев уверен в том, что послание национального лидера носило ярко-выраженный социальный характер.

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