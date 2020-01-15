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Глава Дагестана прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 16:38
Сегодня, 15 января, Глава Дагестана Владимир Васильев дал комментарий по посланию Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ и ответил на некоторые вопросы журналистов, сообщает Пресс-служба Главы и Правительства РД.
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