ЗАМАНА - Самолет «Судного дня» детально показали изнутри

Самолет «Судного дня» детально показали изнутри

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15 января, 2020. Среда 16:00
Самолет «Судного дня» детально показали изнутри

Воздушный командный пункт ВВС США E-4B Nightwatch,  который известен как самолет «Судного дня»,  подробно показали в ролике. 
В данный момент ВВС имеет четыре E-4B, созданные на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747−200. Машины станут командными пунктами для высшего руководства США в той ситуации, если наземные системы управления разрушатся из-за ядерной войны.

 

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