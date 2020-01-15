Самолет «Судного дня» детально показали изнутри
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 16:00
В данный момент ВВС имеет четыре E-4B, созданные на основе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного пассажирского самолета Boeing 747−200. Машины станут командными пунктами для высшего руководства США в той ситуации, если наземные системы управления разрушатся из-за ядерной войны.
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