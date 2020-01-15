Президент предложил сделать больше материнский капитал на 150 тысяч рублей при рождении 2 ребенка, полный размер материнского капитала для семьи с 2 детьми будет составлять 616 тысяч 617 рублей.
Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года
- Автор Мадина
- 15 января, 2020. Среда 15:11
Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию и отметил, что программа материнского капитала в данный момент рассчитана на время до 31 декабря 2021 года, и дал обещание, что она будет обязательно продлена. К тому же, Президент объявил, что материнский капитал будут получать и при рождении первого ребенка.