Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию и отметил, что программа материнского капитала в данный момент рассчитана на время до 31 декабря 2021 года, и дал обещание, что она будет обязательно продлена. К тому же, Президент объявил, что материнский капитал будут получать и при рождении первого ребенка.