ЗАМАНА - Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

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15 января, 2020. Среда 15:11
Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года

Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию и отметил, что программа материнского капитала в данный момент рассчитана на время до 31 декабря 2021 года, и дал обещание, что она будет обязательно продлена. К тому же, Президент объявил, что материнский капитал будут получать и при рождении первого ребенка.

Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года
Политика

Президент предложил  сделать больше материнский капитал на 150 тысяч рублей при рождении 2 ребенка, полный размер материнского капитала для семьи с 2 детьми будет составлять 616 тысяч 617 рублей.

 

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